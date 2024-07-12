17 yaşında baba katili oldu

Kaynak: İHA
17 yaşında baba katili oldu

Malatya'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle 17 yaşındaki genç babasını öldürüp abisini yaraladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı. Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğkan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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