17 yaşında Bayern'i reddetti

Mehmet Ertaş
17 yaşında Bayern'i reddetti

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa devlerini peşine takan Konstantinos Karetsas, Bayern Münih’in teklifini reddetti. Genç yetenek şimdilik Genk’te kalmayı tercih ediyor.

KRC Genk formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Konstantinos Karetsas, Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç isimlerinden biri hâline geldi. Hem kulüp düzeyinde hem de Yunanistan milli takımındaki çıkışıyla yıldızını parlatan oyuncu, dünya devlerinin radarına girdi.

Altyapı eğitimini Belçika’da almasına rağmen tercihini Yunanistan milli takımından yana kullanan Karetsas, seçimini sahadaki futboluyla doğruladı. Genk Teknik Direktörü Thorsten Fink’in sisteminde kısa sürede önemli bir rol üstlenen genç oyuncu, Bayern Münih’in teklifini ise geri çevirdi.

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Alman basınında yer alan Bayern Insider adlı podcast’e göre Vincent Kompany’nin çalıştırdığı Bayern Münih, Karetsas’ı yakından takip ediyordu. Ancak oyuncu, gelişimine odaklanmak için en az bir sezon daha Genk’te kalmak istediğini kulübe iletti.

Genk cephesi için bu durum kısa vadede sevindirici olsa da yaz transfer döneminin nasıl gelişeceği bilinmiyor. Karetsas’ın gelişimi sürerse, tekliflerin sadece sayısı değil, dolarla ifade edilen büyüklüğü de artabilir.

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