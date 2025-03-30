17 yaşındaki çocuğa suikast! İstanbul'da pusu kurup sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla 34 GPC 384 plakalı otomobile binerek caddede ilerlemeye başladı. Bir süre sonra duran otomobilin yanına 34 EUJ 004 plakalı cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SUİKAST

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karademir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karademir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karademir'in yakınları ise hastaneye geldi.

OTOMATİK SİLAHLA 13 EL ATEŞ EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının yapıldığı aracın plakası tespit edildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek kapattığı caddede, olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat çalışma yaptı. Çalışmaların ardından boş kovanlar delil torbasına konularak emniyete götürüldü. Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.