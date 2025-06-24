17 yaşındaki çocuk gelin kanlar içerisinde bulundu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
17 yaşındaki çocuk gelin kanlar içerisinde bulundu!

Diyarbakır’da 16 yaşında dini nikah kıydırılan Yaren Erkaplan, 17 yaşında 9 aylık hamileyken intihar etti. Kilitli kapının ardından kanlar içerisinde bulunan çocuk gelin ve bebeği kurtarılamadı.

Olay, Lice ilçesi Yeşilburç Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 16 yaşındayken Yaren Erkaplan ile D.S. (23) arasında dini nikah kıyıldı. İddiaya göre, 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayı başına dayayıp ateş etti.

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D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

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Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, eşinin Yaren'i çok kıskandığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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