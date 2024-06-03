17 yaşındaki depremzede kıza tecavüz edip serbest kalmıştı. Yeniçağ gündeme getirdi Aile Bakanlığı harekete geçti

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in gündeme getirdiği, Hatay'da 17 yaşındaki depremzede kız çocuğunun cinsel istismarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şüpheli hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi.

Enkazdan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki G.S.'nin, 6 Şubat depremlerinin ardından işe başladığı kuaförde işletme sahibi tarafından defalarca cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Suçlamaları itiraf eden M.A., Sulh Ceza Hakimliği'nde serbest bırakılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 16 Mayıs 2024'te emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Aynı gün aile bireyleriyle yapılan görüşmeler sonucunda, çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edildiği ve Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden faydalandırılmaya başlandığı kaydedildi.

Ayrıca aile bireylerine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Depremden 10 gün önce kalp ameliyatı olan ve enkazdan sağ olarak çıkarılan G.S., kendisini cinsel istismara maruz bırakan M.A’nın “Ailene anlatırsan sana daha büyük kötülükler yaparım. Sana kimse inanmaz” tehditleri ile de karşı karşıya kaldı.

İSTİSMAR VAR TEHİT VAR AMA CEZA YOK

G.S’yi soyan ve anal ilişki isteyen M.A, mağdur izin vermeyince bu defa oral yoldan istismarda bulundu. M.A, bu son istismar sırasında ses kaydı alan G.S’ye yaşananları kimseye anlatmamasını söyledi ve “Evine git, duş al, uyu. Kimse anlamaz. Sana bir daha dokunmayacağım.” dedi.

G.S’nin suç duyurusu ile M.A hakkında açılan soruşturma ise akıllara durgunluk verecek şekilde sonuçlandı. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.A ses kaydındaki söylediklerini kabul etmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Annesinin kalp hastası olduğunu, babasının cezaevinde bulunduğunu ve abisinin de engelli olduğunu belirterek kendi ayakları üstünde durmaya çalıştığını söyleyen G.S “Bir aydır evden dışarı çıkamadığını ama M.A’nın delillere rağmen elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını" ifade ederek, verilen karara tepki göstermişti.