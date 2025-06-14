17 yaşındaki genç hasta helikopter ambulansla sevk edildi

Kaynak: İHA
17 yaşındaki genç hasta helikopter ambulansla sevk edildi

İlaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, gelişen ritim bozukluğu sonrası helikopter ambulansla Ağrı'daki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

İlaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, gelişen ritim bozukluğu sonrası helikopter ambulansla Ağrı'daki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki genç hasta, ilaç zehirlenmesi şüphesiyle Derecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın takibinde ritim bozukluğu gelişmesi üzerine durum kritik değerlendirildi. Hızlı müdahale ve ileri tetkik ihtiyacı doğrultusunda helikopter ambulans devreye girdi. Hasta, Hakkari'den havalanan ambulans helikopterle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi. Burada uzman ekiplerce tedavisine başlanan hastanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Son Haberler
Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler
Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler
Danışman şefler lezzet sırlarını öğrencilere aktardı
Danışman şefler lezzet sırlarını öğrencilere aktardı
Küsleri Galatasaray barıştırdı: Icardi'den yıllar sonra Messi hamlesi
Küsleri Galatasaray barıştırdı: Icardi'den yıllar sonra Messi hamlesi
İnşaat işçisi yüksekten düşerek yaraladı
İnşaat işçisi yüksekten düşerek yaraladı
Antarktika’nın derinliklerinde saklı sır! Buzulların altındaki gizemli dünya
Antarktika’nın derinliklerinde saklı sır! Buzulların altındaki gizemli dünya