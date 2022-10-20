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17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki genç kız köprü üzerinden aşağıya kendini bıraktı. O anlar anbean kaydedilirken, genç kızı aşağıda bekleyen 3 polis memuru tuttu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 22:23
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17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu

17 yaşındaki genç kız köprüden atladı, aşağıda bekleyen polisler tuttu
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Olay, saat 21.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye çıkan B.T. (17) korkulukları aşarak köprünün otoyola bakan ucunda durmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri gelirken, vatandaşlar genç kızı ikna etmeye çalıştı. Problemleri olduğunu belirten genç kız bir anda kendini bıraktı. Son anda demire tutunan genç kız yüzlerce vatandaşın gözleri önünde aşağı düştü. Henüz itfaiye önlemlerini almadan düşen genç kızı aşağıda bekleyen 3 polis memuru tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve zedelenmelerle ucuz kurutulan genç kız hemen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı. B.T.’nin Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.

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