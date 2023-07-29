17 yaşındaki genç kız pencereden düştü

Kocaeli Gölcük’te 3.5 metre yükseklikteki pencereden düşen genç kız yaralandı.

KAYNAK: İHA
17 yaşındaki genç kız pencereden düştü

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1213 Sokakta bulunan 8 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden 17 yaşındaki Edanur Ç., 3.5 metrelik yükseklikten yere çakıldı. Olayı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genci ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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