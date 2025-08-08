17 yaşındaki genç kızın feci ölümü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçerken cip çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç kız 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza 22 Temmuz'da İçmeler Mahallesi'nde gerçekleşti. Staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden ayrılan lise öğrencisi Esma Nur Aydın, yolun karşı tarafına geçtiği esnada plakası tespit edilemeyen cipin çarpması neticesinde ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay mahalline gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Esma Nur Aydın, yoğun bakım ünitesinde 14 gün tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olay yerinde gözaltına alınan cip şoförü C.E. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sakarya'ya giden C.E., Esma Nur Aydın'ın vefatı sonrasında yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki prosedürlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı yargı mercilerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

