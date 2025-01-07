17 yaşındaki gencin öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı! Fatma Zehra Kınık kusurlu mu?

6 Şubat depremlerinde çadır satan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı trafik kazasında mahkemenin istediği bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi, Fatma Zehra Kınık'ı asli kusurlu buldu. Kınık'ın karıştığı kaza nedeniyle 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmişti.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Beykoz’da 9 Temmuz 2024’te meydana gelen kazada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, kullandığı araçla ana caddeye çıkarken bir motosiklete çarptı.

Kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Fatma Zehra Kınık Demir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemenin istediği bilirkişi raporu sonuçlandı.

Bilirkişi, Fatma Zehra Kınık Demir'i asli kusurlu buldu.

Bilirkişi raporunda şu görüşlere yer verdi:

"...tüm bu veriler birlikte nazara alındığında kaza yerinin konumu ve mahal şartları dikkate alınarak olay değerlendirilip, yukarıdaki hususlar muvacehesinde taksirle meydana gelen sürücü Yavuz Selim ÖZTÜRK’ün ve yayalar Muammer KIZIL ile yaya İbrahim Ethem ÜSTÜNIŞIK’ın yaralanmaları ve yolcu Batın BARLASÇEKİ’nin de vefat etmesiyle neticelenen trafik kazasında;

A-) Sanık Sürücü Fatıma Zehra KINIK DEMİR’İN:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı

Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde

157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal

ettiğinden kazanın meydana gelişinde ASLİ KUSURLU olduğu,

B-) Müşteki Sürücü Yavuz Selim ÖZTÜRK’ÜN:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/d, Madde 52/a,b, Madde 72, Madde 78 ve 2918

Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/d, Madde 101/a,b, Madde 144/b 1.alt

maddesi, Madde 150’de açıklanan, Madde 157/a son paragrafında, Madde 157/b bentlerinde açıklanan

hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde TALİ

KUSURLU olduğu,

C-) Maktül Yolcu Batın BARLASÇEKİ’NİN:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 78 ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı

Yönetmeliğin Madde 150’de açıklanan, “BELİRLİ SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN, ARAÇLARIN

SÜRÜLMESİ SIRASINDA KORUYUCU TERTĠBAT KULLANMALARI MECBURİDĠİR.” trafik kuralını ihlal

ettiğinden ağır Şekilde yaralanmasına ve tedavi sırasında da vefat etmesine etkenlik arz ettiğinden TALİ

KUSURLU olduğu

D-) Mağdur Yaya Muammer KIZIL ile Yaya İbrahim Ethem ÜSTÜNIŞIK’IN:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı

Yönetmeliğinde belirtilen kural ihlalleri görülmediğinde