12 Ekim’den beri kayıp olan Hasret Akkuzu’nun cesedi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalındaki kuyudan çıkarılmıştı. Genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Akkuzu’yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı gözaltına alındı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu’nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı’nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı’nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği kaydedildi.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak’a götürüleceği bildirildi.