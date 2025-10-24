Zonguldak kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasrat Akkuzu'na göz yaşı döküyor. Cinayetle ilgili Cezaevi firarisi Deniz Boyacı (41) tutuklandı. Boyacı'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı.
"BOĞDUM, KUYUYA ATTIM..."
Cani ifadesinde suçunu itiraf ederek "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi.
Boyacı, bugün, sabaha karşı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Akkuzu'nun cansız bedeni, Perşembe beldesi Kızılbel köyüne getirildi. Bugün, sabah 10.00 sıralarında, babaevinin önünde dua edilip helallik alındı.
Hasret'in babası Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği görülürken, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Saat 11.00'de de köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.