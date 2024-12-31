17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 17 yaşındaki bir kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde bir evde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, 17 yaşındaki Melek B.’yi ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Y

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apılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Melek B., hastanede yapılan çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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