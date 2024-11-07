17 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı tarafından vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
17 yaşındaki kızı, erkek arkadaşı tarafından vuruldu

17 yaşındaki kız çocuğu 39 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından bacağından vuruldu.

Kayseri'de E.K. (17), tartıştığı erkek arkadaşı R.A. (39) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

17-yasindaki-kiz-erkek-arkadasi-tarafin-409294-120668.jpg

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi, 407’nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.A., kız arkadaşı E.K.’nın oturduğu eve gelerek görüşmek istedi.

E.K. ve R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken R.A., tabancayla E.K.’yı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17-yasindaki-kiz-erkek-arkadasi-tarafin-409295-120668.jpg

E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi
Kamala Harris Trump'a karşı seçim mağlubiyeti sonrasında ilk kez konuştu
Kamala Harris Trump'a karşı seçim mağlubiyeti sonrasında ilk kez konuştu
Sokakta saldırıya uğrayan müteahhit öldü
Sokakta saldırıya uğrayan müteahhit öldü
İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü
İsrail’den Lübnan’a bir saldırı daha: En az 38 kişi öldü
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı. Inter, Arsenal'i tek golle devirdi