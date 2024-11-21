17 yaşındaki sürücü trafik polisine çarpıp 20 metre sürükledi

Sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı polis ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 00.00 sularında Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde gerçekleşti. 17 yaşındaki Enes Ç. 'nin kullandığı 16 F 9394 plakalı kamyonet, yoldan karşıya geçen 48 yaşındaki Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis yaralandı. Çarpan sürücü ise kaçtı.
Yaralı polis kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında başınd
ARAÇ PARK HALİNDE BULUNDU
Devriye gezen polis ekipleri kamyoneti Hamidiye Mahallesi Kutlu Sokak'ta park halinde buldular. Kaçan sürücü Enes Ç. ise park halindeki kamyonete yakın alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.