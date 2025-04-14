17 yaşındaki sürücüye 37 bin 354 lira ceza

Kaynak: İHA

Aksaray’da ehliyetsiz araç kullanırken trafik ekiplerine yakalanan 17 yaşındaki sürücüye 37 bin 354 lira ceza kesildi.

Olay, gece yarısı E-90 Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri gece gündüz birçok alanda denetim ve uygulamalar yapıyor. Uygulamalar çerçevesinde gece yarısı bir tesiste denetim yapan bölge trafik ekipleri tesisten çıkmak isteyen 68 EA 708 plakalı otomobili durdurdu.

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Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen İ.D. isimli 17 yaşındaki sürücünün ehliyetinin olmadığını gören ekipler genci araçtan indirerek araç kontağını aldı.

Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine de 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından genç sürücü salıverilirken araç ise olay yerine çağırılan ruhsat sahibine teslim edildi.

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