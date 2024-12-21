17 yaşındaki zihinsel engelli çalışana cinsel istismar skandalı! Mahkemede pes dedirten savunma

26 Mayıs 2024 tarihinde, yüzde 40 zihinsel engeli bulunan çalışanı Y.G.A.’ya (17) cinsel istismarda bulunan evli ve 3 çocuk babası Ali Kara tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında 11 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis istenen sanık Ali Kara, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

"BOŞLUĞUMA GELDİ"

Hürriyet gazetesinin haberine göre, savunmasını yapan Kara, "Y.G.A., kafasını bile kaldırmayan, başını eğerek konuşan bir insandı. Bu dönemde böyle bir insanı bulmanın zor olduğunu düşünerek işe aldım. Zaman içerisinde Y.G.A.’nın çekingenlik halleri ortadan kalktı. Belli bir zaman sonra Y.G.A.’nın davranışları daha sempatik ve daha ilgili olmaya başladı, ben oralı olmasam da bu şekilde davranmaya devam etti. Bir gün bana sarıldı ve ‘Senden hoşlanıyorum, seni seviyorum’ dedi. Böyle bir şey olamayacağını söyleyerek uzaklaştırdım. Bu olaylar uzun süre bu şekilde devam etti. Bir gün işyerimin üst katındaki odama geldi, bana kahve getirdi. Seni özledim’ diyerek sarılıp, dokunmaya okşamaya başladı. Benim de boşluğuma geldi. Aramızda öpüşme, sevişme oldu. Karşılıklı rızaya dayalıydı. Sonrasında beni tehdit etmeye başladı. Bana, ‘Benimle ya evlenirsin ya da bir mektup bırakıp intihar ederim’ dedi. Ben kendisini işten çıkardım. Zekâ geriliği olduğunu bilmiyordum. Suçsuzum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİTSİN ÇIKAYIM İSTEDİM

Mağdur Y.G.A ise ifadesinde, tehdide uğradığını belirterek, “Bitsin çıkayım istedim" dedi. Mağdur ayrıca sanığın kendisine yaptığı istismarı da anlattı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.