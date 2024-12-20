17 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı

Kaynak: İHA
17 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde aranan şahısların yakalanmasınayönelik Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında "Hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.Y. saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.S.Y.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Son Haberler
Tekirdağ'da 127 yıllık firari yakalandı
Tekirdağ'da 127 yıllık firari yakalandı
Dilan ve Engin Polat'a hapis talebi
Dilan ve Engin Polat'a hapis talebi
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var
Ayvalık'ta hazine bulundu. Ege ve Akdeniz'in en büyüğü
Ayvalık'ta hazine bulundu! 15 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi