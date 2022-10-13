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17 yıl önce işlenen cinayet, tansiyon aletindeki parmak iziyle çözüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde, 2005 yılında Rukiye Toyran (85), yalnız yaşadığı evde 12 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polisin kurduğu özel ekip, 17 yıl sonra tansiyon aletindeki parmak izinden tespit ettiği Tekin Dalda'yı (40) yakaladı. Dalda, diğer delillerin de toplanmasının ardından tutuklandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 20:47
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17 yıl önce işlenen cinayet, tansiyon aletindeki parmak iziyle çözüldü

17 yıl önce işlenen cinayet, tansiyon aletindeki parmak iziyle çözüldü
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2005 ve sonraki yıllara ait faili meçhul olayların aydınlatılmasına ilişkin ekip kurdu. Yaklaşık 1 yıl önce çalışmaya başlayan ekip, Söke ilçesinde 2005 yılında yalnız yaşadığı evinde 12 bıçak darbesiyle öldürülen ve olay yerinde bulunan tansiyon aletindeki parmak izinin kime ait olduğunun tespit edilemediği ve yeteri kadar delil bulunmadığı için faili belirlenemeyen Rukiye Toyran cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.

PASAPORT İŞLEMİ YAPINCA PARMAK İZİ ORTAYA ÇIKTI

Tekin Dalda, geçen yıl pasaport işlemleri için parmak izi kaydı oluşturdu. Polisin yeniden açtığı dosyadaki parmak izi ile Dalda'nın tansiyon aleti üzerindeki iz eşleşince sisteme düştü. Bunun üzerine ocak ayında Bitlis'te gözaltına alınan Dalda, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi alınan Dalda, sevk edildiği adliyede delil yetersizliğinden adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Tekin Dalda'nın, cinayetin işlendiği yıl ve öncesinde Söke'de bulunmadığı ifadesi üzerine özel ekip, geniş çaplı çalışma başlattı. Dönemin hastane kayıtlarını inceleyen ekip, Dalda'nın cinayetten 12 gün önce Toyran'ın evine 5 dakikalık mesafede trafik kazasına karıştığını ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirledi. Ayrıca alınan tanık ifadelerinde şüphelinin, 2003-2006 yıllarında Söke'de ikamet ettiği de tespit edildi. Dalda, geçen hafta tekrar gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen ve polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Dalda, çıkarıldığı Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

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