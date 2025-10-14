Yeniçağ Gazetesi
14 Ekim 2025 Salı
17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu!

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu!

A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de 17 yıl sonra sahaya çıkarken; taraftarlar oyuncuları büyük bir destek ve coşkuyla karşıladı.

Son Güncelleme:
17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı konuk ediyor.

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 2

Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadele öncesinde, taraftarlar tribünleri doldurdu.

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 3

Kocaeli dışında çevre illerden de çok sayıda futbolsever "Bizim Çocuklar"ı destelemeye geldi.

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 4

Gürcistan mücadelesi A Milli Takım'ın 17 yıl sonra kentte oynadığı ilk maç oldu.

Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da ikinci kez millilere ev sahipliği yapıyor.

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 5

Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008'da Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maçta karşı karşıta gelmişti.

Milliler Şili'yi 1-0 mağlup etmişti.

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 6

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı-İHA

17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 7
17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 8
17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 9
17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu! - Resim: 10
Kaynak: Haber Merkezi / İHA
