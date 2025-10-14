2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı konuk ediyor.
17 yıl sonra milli takımla hasret giderdiler: Tribünler doldu!
A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de 17 yıl sonra sahaya çıkarken; taraftarlar oyuncuları büyük bir destek ve coşkuyla karşıladı.
Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan mücadele öncesinde, taraftarlar tribünleri doldurdu.
Kocaeli dışında çevre illerden de çok sayıda futbolsever "Bizim Çocuklar"ı destelemeye geldi.
Gürcistan mücadelesi A Milli Takım'ın 17 yıl sonra kentte oynadığı ilk maç oldu.
Kocaeli resmi olarak ilk, toplamda da ikinci kez millilere ev sahipliği yapıyor.
Ay-yıldızlılar, daha önce 20 Ağustos 2008'da Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maçta karşı karşıta gelmişti.
Milliler Şili'yi 1-0 mağlup etmişti.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı-İHA
