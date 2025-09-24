170 öğrenciye trafik eğitimi

Kaynak: İHA
Gaziantep'te jandarma ekipleri, 170 ilkokul öğrencisine teorik ve pratik trafik eğitimi verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Şahinbey Serince İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 170 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Eğitim çerçevesinde öğrencilerin trafik bilincini artırmak ve eğitimi daha etkili hale getirmek amacıyla mobil trafik aracı ile kapsamlı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sayesinde öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi.

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verilirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

aw545006-05.jpg

aw545006-03.jpg

aw545006-02.jpg

aw545006-01.jpg

