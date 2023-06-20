1700 yıllık Bereket Tanrıçası görenleri büyülüyor

Amasya'da 2013 yılında bulunan 1700 yıllık "Bereket Tanrıçası" motifli mozaik ziyarete açıldı.

1700 yıllık Bereket Tanrıçası görenleri büyülüyor

AA

Amasya Müze Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, 2013 yılında Gökmedrese Mahallesi'nde, Roma dönemindeki askeri birliğe ait binanın kalıntıları içinde yer alan bir bölümde 80 metrekare alanı kaplayan mozaik bulundu.

Mozaiğin 1700 yıllık, "Bereket Tanrıçası" motifli olduğu anlaşıldı.

Bulunduğu yıl Amasya Arkeoloji Müzesi'ne taşınamayan mozaik, usulüne uygun tedbirlerle bulunduğu yerde üzeri kapalı şekilde korundu.

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Amasya Valiliğinin finansmanı ile yapılan çalışmayla müzeye taşınan mozaik, açılış programının ardından sergilenmeye başlandı.

Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere, çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını ve Amasya'ya bir değer daha kazandırdıklarını söyledi.

Amasya'ya gelememiş bütün insanları, kenti görmeye davet eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu eserin ziyareti açılmasıyla ayrıca, Hitit Fırtına Tanrısı Teşup ve mumyalar bölümüyle büyük ilgi gören ve geç neolitik-erkenkalkolitik çağdan itibaren tunç çağı, Hitit, Urartu, Firig, İskit, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık 23 bin civarında eser barındıran müzemizin koleksiyonu da zenginleşecektir. Valiliğimizin finansmanıyla Amasya Müzesi'ne taşınan bu önemli eser, Amasya’mızın köklü tarihinin sahip olduğu zenginliği bir kez daha ortaya koymaktadır. Amasya'mızın turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için projelerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir."

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Müzeyi ziyaret eden Ramiza Erkan ise "Müzede çok güzel yenilikler olmuş. Yani hep Gaziantep'teki mozaik müzesine gitme hayalimiz vardı. Gaziantep buraya gelmiş, Roma zaten Anadolu topraklarında çok büyük medeniyet kurmuş bir imparatorluk. Roma'nın eserlerini görmek Amasya'da çok özel oldu." diye konuştu.

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Programa, Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

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