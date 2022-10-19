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1700 yıllık Hakkari Machor Yackhos Kilisesi turizme kazandırılacak

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde bulunan bin 700 yıllık Machor Yackhos Kilisesi'ne ait kalıntılarının turizme kazandırılması hedefleniyor.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:05
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1700 yıllık Hakkari Machor Yackhos Kilisesi turizme kazandırılacak

1700 yıllık Hakkari Machor Yackhos Kilisesi turizme kazandırılacak
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Hakkari il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyündeki Machor Yackhos Kilisesinin, Süryanilerce zihinsel engellilerin şifa bulduğu yer olduğuna inanılıyor.

İHA'da yer alan haberde, "Deliler Kilisesi" olarak da bilinen kilisenin kalıntılarını ziyaret eden İstanbul Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nicholas Al-Jeloo, vakıf kurup kiliseyi inanç turizmine kazandırmak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Nicholas Al-Jeloo, atalarının Kırıkdağ köyünden Irak’a, oradan da Avustralya'ya yerleştiğini ifade ederek, “Kilise hakkında köylülerle bir araya gelip gizemi ve önemini anlattım. Ben bu bölgenin tarihini, kiliselerini, eski köy isimlerini biliyorum. Bu bölgeden göç etmiş Asuri ve Süryani bir ailenin çocuğu olarak Hakkâri bizim için çok önemli. Burada 20 tane kilise bulunmaktadır. Bu kiliselerin onarımı için Türkiye’de yaşayan Asuri ve Süryanilerden bir vakıf kurmayı düşünüyoruz. Kültür varlıklarımızı yaşatmak adına böyle bir çalışmamız olacak.” dedi.

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