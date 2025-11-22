Türkiye günlerdir gıda güvenliğini konuşuyor. Çünkü yurdun dört bir yanından gelen gıda zehirlenmesi haberleri yurttaşları alarma geçirdi.

Bugün de 'gıda terörü hem içeride hem dışarıda devam ettiriyor' dedirtecek cinsten iki haber gündeme bomba gibi düştü.

Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemekten sonra çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu.

171 HÜKÜMLÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlananların sayısı 123’e ulaşınca, cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

123 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından 48 kişi daha benzer şikayetlerde bulundu. 171 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

RİZE'DE 40 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Rize'de ise bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam yemeği sonrası karın ağırsı ve mide bulantısı şikayeti ile rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılmaya başlandı. Yemekte yedikleri tatlıdan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme şüphesi ile dün akşam ve bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan toplamda 40 öğrenci Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 40 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'DA 70 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu kalan yaklaşık 70 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi ile Besni Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu Yurdu'nda akşam yemeğinin yiyen yaklaşık 70 öğrenci rahatsızlandı.

NE OLMUŞTU?

Son günlerde art arda gelen zehirlenme vakaları dikkat çekiyor. Almanya’dan İstanbul’a gelen ve İstanbul Fatih’te bir otelde kalan 4 kişilik ailenin ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Böcek ailesinin ölümü ile ilgili ilk etapta midye, tavuk tantuni, kokoreç ve kumpir gibi gıdalardan şüpheleniliyordu. Adli tıp raporuna göre Böcek ailesinin oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabileceği ortaya çıktı.

ALÜMİNYUM FOSFİT Mİ ZEHİRLEDİ?

Artık en büyük şüpheli, otel ilaçlanırken kullanılan kimyasal madde olan alüminyum fosfiti işaret ediyor. Raporun son hali 28 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Rapora göre Böcek ailesi oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabilir.

TÜRK KAHVESİ KOMALIK ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi sebebiyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA 13 YAŞINDAKİ EREN TAVUK DÖNER YEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta Eren Yılgın (13), işten dönen annesi tarafından evde ölü bulundu. Yılgın'ın akşam dışarıdan sipariş ederek yediği tavuk dönerden zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine iş yerinden numune alındı.

3 İLDE ZEHİRLENME VAKASI

İncelemeler devam ederken, Kastamonu, Zonguldak ve Trabzon'da çeşitli etkinliklerde gerçekleşen organizasyonlarda çok sayıda kişi bulantı ve kusma şikayetleri gibi sebeplerden hastaneye başvurdu. Üç şehirde mevlüt ve düğünler için dağıtılan tavuklu pilav ve tavuk dönerden 100’den fazla kişi etkilenerek hastaneye kaldırıldı.