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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

MHP o dönem ilan ettiği (2013) yargıda çözümsüz kalan "17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele" 'kutlaması'na sosyal medyaya yorum yağmaya devam ediyor.

Galeri Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:48
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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki davalarda 'Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması' (FETÖ/PDY) olarak isimlendirilen Fetullah Gülen Cemaati ile AK Parti hükümeti arasında yaşanan gerilimin en açık şekilde ortaya çıktığı 17-25 Aralık operasyonları 2013'te gerçekleşti. Bugün cemaat ve AK Parti arasındaki 'kırılma anı' olarak anılan olay 8 yıl önce, 17 Aralık 2013 sabahı, 'rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık' gibi suçlamalarının yöneltildiği iş insanı, siyasetçi ve bürokratlar hakkında verilen gözaltı kararları ile başladı.

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Zekeriya Öz'ün yönettiği operasyonda dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, iş insanları Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında olduğu 89 kişi gözaltına alındı.

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmayı 'hükümeti ve ekonomiyi hedef alan siyasi bir operasyon' olarak nitelendirdi. 25 Aralık'ta Savcı Muammer Akkaş yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmak üzere bir belge hazırladı. Ancak İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, gözaltı ve arama talimatını, gerekçe ve delillerinin yetersizliği nedeniyle geri çevirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ay süren inceleme sonrası dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği de 16 Aralık 2014'te, takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti.

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

Tapelerin patladığı, ayakkabı kutularından milyon dolarların fırladığı MHP'nin o dönem önerdiği '17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet haftası' 9. yılında. Yargının çözümsüz kaldığı haftayı vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'kutluyor'. İşte o paylaşımlardan dikkat çekenler...

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

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