17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmayı 'hükümeti ve ekonomiyi hedef alan siyasi bir operasyon' olarak nitelendirdi. 25 Aralık'ta Savcı Muammer Akkaş yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmak üzere bir belge hazırladı. Ancak İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, gözaltı ve arama talimatını, gerekçe ve delillerinin yetersizliği nedeniyle geri çevirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ay süren inceleme sonrası dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği de 16 Aralık 2014'te, takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti.