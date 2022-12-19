17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki davalarda 'Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması' (FETÖ/PDY) olarak isimlendirilen Fetullah Gülen Cemaati ile AK Parti hükümeti arasında yaşanan gerilimin en açık şekilde ortaya çıktığı 17-25 Aralık operasyonları 2013'te gerçekleşti. Bugün cemaat ve AK Parti arasındaki 'kırılma anı' olarak anılan olay 8 yıl önce, 17 Aralık 2013 sabahı, 'rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık' gibi suçlamalarının yöneltildiği iş insanı, siyasetçi ve bürokratlar hakkında verilen gözaltı kararları ile başladı.