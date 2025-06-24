176 asker hakkında gözaltı kararı! İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, 16'sı aktif emniyet personeli 21 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYET İÇERİSİNDEKİ YAPILANMAYA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 2'si mahrem imam, 19'u emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şüphelinin adresi belirlendi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ın da aralarında olduğu 14 ilde, 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

176 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ayrıca örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.