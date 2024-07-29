177 banka şubesi ardı ardına kapatıldı. Hesabında parası olanlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
177 banka şubesi ardı ardına kapatıldı. Hesabında parası olanlar dikkat

Bankada parası olan milyonları ilgilendiriyor. Yüzlerce banka şubesi tek tek kapandı. İşte ayrıntılar...

Son Haberler
Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a: İstifa et ve Yunan Parlamentosuna git Gündem
Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a: İstifa et ve Yunan Parlamentosuna git
Kablo hırsızlarına operasyon Gündem
Kablo hırsızlarına operasyon
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor Gündem
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor
Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı Dünya
Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı
Hatay'da orman yangını Gündem
Hatay'da orman yangını
Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor Ekonomi
Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor
Silivri'de yangın. Edirne yolu kapatıldı Gündem
Silivri'de yangın. Edirne yolu kapatıldı