İzleyiciler 18 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 18 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 18 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
18 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Demir Maske
22:45 Demir Maske
01:15 Android Polis
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Kurtarıcı
23:45 En Büyük Şaban
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Canavar Avcısı
22:10 Baba Parası
00:20 Windstorm 4: Ari’nin Gelişi
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:15 Niyazi Gül Dörtnala
00:30 Delisin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
02:15 Yasak Elma