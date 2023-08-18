İzleyiciler 18 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 18 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 18 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

18 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:45 Demir Maske

01:15 Android Polis

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Kurtarıcı

23:45 En Büyük Şaban

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Canavar Avcısı

22:10 Baba Parası

00:20 Windstorm 4: Ari’nin Gelişi

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Delisin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Yasak Elma