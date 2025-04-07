18. Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Hayat Kırmızı Türk Dergisi ve Spikerler Platformu’nun düzenlediği 18. Altın Başarı Ödülleri, İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Medya ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende magazin, kültür sanat, spor ve haber kategorilerinde başarılı 60 isim, ödüllerine kavuştu. En iyilerin buluştuğu gecenin sunuculuğunu Burcu Kolcu üstlenirken törende kırmızı halı röportajlarını ise güzel sunucu Elvan Kahyaoğlu gerçekleştirdi.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında hayata değer katan en başarılı isimlerin ödül aldığı gecede konuşan Hayat KırmızıTürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, 18. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemine vurgu yaparken kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, liyakat, medya etiği ve Türkçe’nin önemine dikkat çekti. Kaya, İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ederek ödül alanlara başarılar diledi.

‘Yılın En İyi Köşe Yazarı Ödülü’nü aldım

Ben de gecede hazır bulunan isimlerdendim. YENİÇAĞ Gazetesi’ndeki ‘Televizyon ve Yaşam’ isimli köşemde magazinden televizyon dünyasına, kültür sanattan sinemaya, müzikten yaşama dair yazdığım yazılarımla ‘Yılın En İyi Köşe Yazarı Ödülü’nü aldım.

Türk Basın Tarihi’nde bu alanda günlük köşe yazısı kaleme alan ilk ve tek kişi olarak böylesi güzel bir ödülü almak, gururumu okşadı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Geceden öne çıkan notlar

Bugüne kadar gördüğüm en iyi ödül törenlerinden biriydi, diyebilirim. 60 kişi ödül almasına rağmen hemen hemen sahneye çıkan her kişi konuşmasını kısa tuttu. 2-3 dakikayı aşan konuşma yapan belki bir elin parmakları kadardı. Bunun için törenin akışı, salondakileri sıkmadı. Ödül aralarında performans sergileyen sanatçılar Hakan Kaya, Zeliha Sunal, Abdurrahman Delen ve Atila Gündoğu geceye renk kattılar.

Yeşim Eryılmaz, Meltem Gürsoy, Gökhan Taşkın, Esra Sönmezer, Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet, Buse Biçer Akbaş, Hakan Kaya, Gülşah Öztürk, Selahattin Taşdöğen, Kübra Karahanoğlu, Ayşe Karaca, Baydamar Ersin, Aşkın Zengin Akkuş, Nuray Mina, Ezgi Sevil, Nazlı Atatekin, Gülderen Çapa, Atila Gündoğu, Fulya Güneş, Nihal Yüksel, Esra Oktay, Prof.Dr. Birnur Yılmaz, Çiğdem Öztürk, Abdurrahman Delen, Gözde İşbilir, Efendi Çevik, Burcu Mutlu, Muhammed Karaca, Leyla Yıldırım, Meltem Günay, İlkay Kıyak, Zöhre Alagöz, Funda Karayel, Derya Coşgun İmren, Selen Gül Dayıoğlu, Setenay Cankat, Cansın Helvacı, Mehmet Mert, Meryem Nas Mercan, Ümit Hakan Karakaya, Murat Şahin, Eylül Ayça Karakuş, Selda Hasret Arslan, Narmin Balayeva, Sait İnanç, Mehmet Ali Ayanoğlu, Dilek Çakır, Emine Saraçoğlu, Zeliha Sunal, Pelin Kozan, Aynur Ayaz, Emra Şen, İnci Bakraç, Eda Özdemir, Ferhat Ünlü, Su Akkuyu, Nazlı Mumay ve Tarkan Kaleli gecede ödül alan isimlerdendi.