18 araca çarptı, polis yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
18 araca çarptı, polis yakaladı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı traktör park halindeki 18 araca çarptı.

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesinin Şeyhsinan mahallesinde meydana geldi. B.Ü. idaresindeki arkasında tarım aleti takılı traktör, sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak seyretti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kısım ekibi, traktörün yakalanması için harekete geçti. Ekipler, sürücüyü Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde yakaladı.​​​​​​​

Trafik poli​​​​​​​si tarafından yapılan alkol kontrolünde, traktör sürücüsü B.Ü.'nün 3,00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan B.Ü. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili 18 araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

18 araca çarptı, polis yakaladı

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