18 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Kaynak: İHA
18 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

18 suçtan aranan firariyi jandarma ekipleri yakalandı. Hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı İzmir’de yakaladı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, il nüfusuna kayıtlı ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 18 ayrı suçtan toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 yıldır aranan K.A. isimli firarinin İzmir’de olduğu tespit edildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’nın "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen JASAT ekipleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda K.A. isimli firari yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen firari, tutuklanarak İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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