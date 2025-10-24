Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sokak röportajları gündemi adeta sarsıyor. Özellikle ekonomik konulara odaklanan röportajlar, halkın nabzını tutarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Vatandaşlar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, kira artışları ve geçim sıkıntıları gibi temel sorunları mikrofonlara açıkça dile getirdi.

YouTube kanalındaki bir röportaj gündem oldu.

Sokak röportajında “18 bin TL maaş alıyorum, yetmiyor” diyen vatandaşa, bir emeklinin cevabı şu şekilde oldu:

"Gece pavyonda oynarsan yetmez tabi."

Yaşlı vatandaşın sözleri tepki çekti.