İzleyiciler 18 Ekim Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Ekim Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 18 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Ekim Çarşamba yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 18 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?
18 EKİM ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
22:30 Yargı
01:30 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:15 Hudutsuz Sevda
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:15 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım