İzleyiciler 18 Ekim Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Ekim Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 18 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Ekim Çarşamba yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Ekim Çarşamba TV yayın akışında ne var? 18 Ekim Çarşamba bugün hangi diziler var?

18 EKİM ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)

22:30 Yargı

01:30 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:15 Hudutsuz Sevda

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:15 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 Güzelliğin Portresi (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım