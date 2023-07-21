18. etabın kralı Kasper Asgreen

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Moutiers ile Bourg en Bresse arasındaki 184,9 kilometrelik parkurda yapıldı.

KAYNAK: AA
18. etabın kralı Kasper Asgreen

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Kaçış grubundaki Asgreen, 4 saat 6 dakika 48 saniyelik süresiyle Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny takımı) ve Jonas Abrahamsen'in (Uno-X) önünde etabı birinci bitirdi.

Üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

Tura, yarın Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 72 saat 4 dakika 39 saniye

2. Tadej Pogacar (Slovenya): +7 dakika 35 saniye

3. Adam Yates (Büyük Britanya): +10 dakika 45 saniye

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