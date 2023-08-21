+18 film gösterimi sonrası şehirdeki tüm reklam panoları karartıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ana yol üzerindeki reklam panosuna porno film yansıtılması sonrası şehirdeki tüm elektronik reklam panolarının karartılması emri verildi, bir kişi gözaltına alındı.

+18 film gösterimi sonrası şehirdeki tüm reklam panoları karartıldı

Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının porno film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.

Başkent Bağdat'taki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre, bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelinin reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.

GÜVENLİK GÖZDEN GEÇİRİLENE KADAR 'KARARTMA' KARARI

Şüphelinin misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedilirken, adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi AFP’ye, bilgisayar korsanının cumartesi günü 'yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini' söyledi. Aynı yetkili, bu 'ahlaksız sahneler' nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar 'Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını' belirtti.

Buna göre, başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar 20 Ağustos Pazar sabahı karartıldı.

pano77.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Fenerbahçe seri için Samsun'da. Mücadele başladı Spor
Fenerbahçe seri için Samsun'da. Mücadele başladı
CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partili vekil: AK Parti'ye kaybettirme hedefimiz yok Siyaset
CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partili vekil: AK Parti'ye kaybettirme hedefimiz yok
Şenol Güneş'ten şaşırtan Semih Kılıçsoy kararı Spor
Şenol Güneş'ten şaşırtan Semih Kılıçsoy kararı
Veterinerler şiddete karşı iş bıraktı Güncel
Veterinerler şiddete karşı iş bıraktı
Dang humması salgını: Vaka sayısı 100 bini aştı Dünya
Dang humması salgını: Vaka sayısı 100 bini aştı
Otluk alanda başlayan yangın yakınındaki binaya sıçradı Güncel
Otluk alanda başlayan yangın yakınındaki binaya sıçradı
İzmir'de orman yangını Güncel
İzmir'de orman yangını