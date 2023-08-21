+18 film gösterimi sonrası şehirdeki tüm reklam panoları karartıldı

Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının porno film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.

Başkent Bağdat'taki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre, bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelinin reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.

GÜVENLİK GÖZDEN GEÇİRİLENE KADAR 'KARARTMA' KARARI

Şüphelinin misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedilirken, adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi AFP’ye, bilgisayar korsanının cumartesi günü 'yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini' söyledi. Aynı yetkili, bu 'ahlaksız sahneler' nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar 'Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını' belirtti.

Buna göre, başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar 20 Ağustos Pazar sabahı karartıldı.