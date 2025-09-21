18 futbol sahası büyüklüğünde alanda üst yapı çalışmaları son buldu

Karabiga Belediyesi, son 1 yıl içerisinde 127 bin metrekare parke taş döşeyerek şehirdeki altyapı çalışmalarından bozulan yolların yüzde 80'ini konforlu bir hale getirdi.

Karabiga Belediyesi üst yapı çalışmalarında rekor kırdı. Yoğun çalışmalarla özellikle Yalı ve Ulu Camii mahallelerindeki tüm yollar parke taş ile döşenirken, Zeytinlik Mahallesi'nde de çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle yürütülen bu çalışmalar sayesinde Karabiga halkı daha güvenli, düzenli ve modern yollara kavuştu.

Karabiga'nın hizmet, yatırım ve gönül belediyeciliği ile altın çağlarını yaşadığını belirten Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga'mızın tarihi altyapı çalışmasından sonra üstyapı atağına geçmiştik. Hemşehrilerimizin belki de en dertli olduğu konuya ilişkin derman olduk. Bu süreçte sabır gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı, Karabiga ailesi olarak hepimizin başarısıdır. Çünkü biz bu şehre hizmet etmeyi bir emanet biliyoruz. Sözümüz de, işimiz de, önceliğimiz her daim memleketimizdir. Gururla söylüyoruz ki bir gün bile duraksamadan söz verdiğimiz gibi son 1 yılda toplam 127 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmasını tamamladık. Yani yaklaşık 18 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk geliyor. Karabiga'mız bugün güçlü alt yapısıyla hızla biten üst yapısıyla her geçen gün gücüne güç katan tesisleriyle geleceğe emin adımlarla yürüyor" ifadelerini kullandı.