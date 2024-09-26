18 gün önce doğum yapmıştı. Cardi B, Paris'i fethetti

Cardi B, üçüncü çocuğunu doğurduktan sadece 18 gün sonra, 25 Eylül’de Paris Moda Haftası’nda sahneye geri döndü. Grammy ödüllü rapçi, 7 Eylül’de yabancılaştığı kocası Offset’ten kızını kucağına aldıktan sonra, People dergisinin bildirdiğine göre, hem Rabanne hem de Balmain’in 2025 ilkbahar defilelerinde izleyicileri büyüledi.

Rabanne defilesinde, her hareketini vurgulayan dramatik püsküllü eteğiyle göz kamaştırıcı metalik altın bir elbise giyen Cardi, çarpıcı altın topuklu ayakkabılar, cesur bir kolye ve bal sarısı bir perukla dikkatleri üzerine çekti. Bu göz alıcı kıyafetiyle etkinliğin gösterişli atmosferini mükemmel bir şekilde yansıttı.

Rabanne’deki etkileyici görünümünün ardından Cardi, Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron’un yanında ön sırada oturduğu Balmain defilesine katıldı. Bu etkinlik için, elbise olarak giydiği ve belinden sıktığı cesur bir zümrüt yeşili palto seçti. Cardi, görünümünü tamamlamak için yüksek siyah platform topuklu ayakkabılar giydi ve mekanda gezinmek için iki korumanın yardımına ihtiyaç duydu.

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Saç stilini değiştirerek, şık bir saç bandıyla süslenmiş, siyah, şık bir at kuyruğu seçti ve cesur altın kabuklu küpelerle tamamladı. Tekrar anne olduktan sonra, Cardi kararlılıkla fitness rutinine geri döndü. 15 Eylül’de doğum sonrası egzersiz yolculuğunu paylaştı ve merdiven ustası üzerinde 30 dakikalık kardiyoya odaklandığını açıkladı. Yaşam tarzı seçimleri hakkındaki kamuoyu yorumlarına yanıt olarak, “Bu benim üçüncü bebeğim ve doğum sonrası ilk ikisinden biraz farklı… Ağır kaldırmıyorum, kas zorlamıyorum, çömelmiyorum, bunların hiçbiri… sadece kardiyo yapıyorum.” dedi.

Halkın karışık tepkilerinden bıktığını belirten Cardi, “5 aylık hamileyken 7 kilo aldığımda beni aşağı çektiniz, şimdi de endişeliymiş gibi yapıp baskıdan mı bahsediyorsunuz?” diye sordu.

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