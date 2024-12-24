18 gün önce vuruldu bugün öldü

Kaynak: İHA

Maçka Parkı'nda 18 gün önce başından vurulmuş halde bulunan Burak Ulutaş hayatını kaybetti. Ulutaş’ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

Maçka Parkı'nda 18 gün önce başından vurulmuş olarak bulunan ve hastanede tedavi gören Burak Ulutaş (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulutaş’ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

aw356688-01.jpg

Olay, 5 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde Maçka Parkı'nda meydana gelmişti. Park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

aw356688-02.jpg

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaparken, başından vurulan kişinin kimliği Burak Ulutaş olarak belirlendi. Ayrıca Ulutaş’ın vurulduğu yerdeki silaha ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Öte yandan, hastanede 18 gündür tedavi gören Burak Ulutaş’ın dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ulutaş’ın babasının otel işlettiği, kendisinin de bir otelde çalıştığı öğrenildi. Ulutaş’ın sevgilisiyle gizli olarak evlendiği ve bunu öğrenen ailesinin evliliğe karşı çıktığı iddia edildi.

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler kazandırdı (24 Aralık 2024)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Fenerbahçe için bomba transfer iddiası: Galatasaray'la anılan Dybala...
Fenerbahçe için bomba transfer iddiası: Galatasaray'la anılan Dybala...
Vinci asansör gibi kullandı
Vinci asansör gibi kullandı
Marmaray'da bir kişi intihar etti
Marmaray'da bir kişi intihar etti
Manisa FK, Hakan Şapçı'ya imza attırdı
Manisa FK, Hakan Şapçı'ya imza attırdı