30 Eylül Salı günü Çekmeköy ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yunus E., konuşma bahanesiyle eşi Suzan E.'yi dışarı çağırmış, kadın sokakta yürüdüğü sırada saldırgan, araçla takip ederek yanına gelmiş ve tabancayla ateş açmıştı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

3 ÇOCUK ANNESİ 18 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

18 gündür hastanede tedavisine devam edilen Suzan E.'den acı haber geldi. Genç kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada tamamlanan işlemlerin ardından Elik'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kadının, Esenyurt Mehterçeşme Camii'nde öğlen namazının ardından düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı kocanın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

"BU ADAMIN DERHAL YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Suzan E.'nin kardeşi N.Ö., "18 gün önce kocası tarafından vurulan ablamın dün akşam vefat ettiği haberini aldık. Katil henüz yakalanmadı, tam 18 gün oldu. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu adam nerede, yurt dışında mı? Yoksa Türkiye'de mi saklanıyor? Bu kişi ortalıkta dolaştığı sırada diğer kadınların da can güvenliği yok. Şu an hepimiz tehdit altındayız. Bu adamın derhal yakalanmasını istiyoruz. Bu adam tutuklansın, en ağır cezayı alsın" dedi.