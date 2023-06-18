18 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

18 Haziran Pazar yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 18 Haziran Pazar yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 18 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

18 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 18 Haziran Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Haziran Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Haziran Pazar kanallarda ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Haziran Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Haziran Pazar televizyonda ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

18 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00Yerli Sinema Çinliler Geliyor

15:45 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Labirent: Ölümcül Kaçış

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Baba Bizi Eversene

16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Vermem Seni Ellere

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Sinema Seven Ne Yapmaz

09:00 Yerli Sinema Sucu Kamil

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

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TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema Büyük Mücadele

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Yabancı Sinema Komançi İstasyonu

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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