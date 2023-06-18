18 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 18 Haziran Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Haziran Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Haziran Pazar kanallarda ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Haziran Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Haziran Pazar televizyonda ne var? 18 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
18 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00Yerli Sinema Çinliler Geliyor
15:45 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Labirent: Ölümcül Kaçış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Baba Bizi Eversene
16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yeni Dizi Vermem Seni Ellere
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yerli Sinema Seven Ne Yapmaz
09:00 Yerli Sinema Sucu Kamil
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema Büyük Mücadele
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Yabancı Sinema Komançi İstasyonu
20:00 MasterChef Türkiye All Star