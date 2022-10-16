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18 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji, 18 il için 'sarı' kod uyarısında bulundu. Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında sağanak yağış, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına, Antalya ve Muğla çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 04:54
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18 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

18 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında beklenen sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor.

MARMARA İLE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Tahminlere göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara bölgesi ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANTALYA VE MUĞLA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Batı Akdeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar, akşam saatlerine kadar yerel olarak etkili olacak.

Yetkililer, söz konusu bölgeleri sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

18 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

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