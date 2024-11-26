18 ilde Işid operasyonu: 54 gözaltı 20 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden duyurdu. Yerlikaya,18 ilde Gürz-26 adı altında Jandarma tarafından düzenlenen Işid operasyonunda 54 kişinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan 20'sinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, 11'inin ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"18 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-26” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı 20'si tutuklandı.

11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-26" operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; Terör örgütüne üye olmak, Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"