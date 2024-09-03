18 kaçak yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri kent merkezinde yaptığı denetimde iki otomobilde 8 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kamyonette 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.