İzleyiciler 18 Kasım Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Kasım Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 18 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Kasım Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Kasım Cumartesi TV yayın akışında ne var? 18 Kasım Cumartesi bugün hangi diziler var?

18 KASIM CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Yabancı Sinema)

11:45 Safir

15:15 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2 (Yabancı Sinema)

03:15 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:45 Adım Farah

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

23:45 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aramızda Kalsın

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 Yerli Dizi Tekrar

13:30 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:30 Ömer

01:15 Sakla Beni

03:15 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Oynat Bakalım