18 kilo altınım var demişti! Kobra Murat'ın başı derde girdi

'18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' dediği ileri sürülen Kobra Murat, aylar sonra Caner'in yüzünden başının yandığını açıkladı.

CANER TOYGAR'I SUÇLADI

"Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var" açıklaması dikkat çekmişti. Murat, montaj diyerek Caner Toygar'ı suçladı.

“CANER KOFİK YAPTI BANA”

Kobra Murat, katıldığı yayında "Orada şey yaptılar Caner kofik yaptı bana, arkadaşım o benim kardeşim senin gibi evladım...YouTube programı vardı, oğlum dedim ben normalde biriktirseydim 18 kilo altınım olurdu çoluğa çocuğuma aldım dedim ama onlar fotomontaj yapmışlar" dedi.

CİMER BİLE PEŞİME DÜŞTÜ

"Onun için CİMER bile peşime düştü yani, Maliye geldi, öyle altınlarım var ama çoluğumun çocuğumun yani hediyeleri onlar bir de 14 ayar kaba altınlar. Sattığın zaman yarı paraya satıyorsun" ifadelerini kullandı.