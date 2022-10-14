14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı. "18 kilo altınım var" diyerek gündem olmuştu

Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı. "18 kilo altınım var" diyerek gündem olmuştu

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demiş, açıklaması gündem olmuştu.  Kobra Murat, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek gerçek mal varlığını sıraladı. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:52
Takip Et

"18 kilo altınım var" diyerek gündem olmuştu! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı

Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı. ''18 kilo altınım var'' diyerek gündem olmuştu
+
Aa
-

Kobra Murat olarak tanınan şarkıcı Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mal varlığını sıralamıştı. 18 kilo altın ve birçok gayrimenkulünün olduğunu söyleyen şarkıcı, yanlış anlaşıldığını söyleyerek gerçek mal varlığını açıkladı. 

İŞTE GERÇEK MAL VARLIĞI 

2. Sayfa programına konuk olan Kobra Murat, "Programda kurgu yapılmış o yüzden yanlış anlaşıldı. 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkanım var. Onun dışında da 14 ayar altından çocuklarımın düğününde taktığım ziynetler var. Mal varlığımı açıkladıktan sonra telefonum hiç sunmadı herkes benden ev ve yardım istedi. Ben işlere bile otobüsle gidiyorum, kendi arabam bile yok. O otobüse gidene kadar da mahallede kim varsa yardım ederim. Yolda 10 bin TL para dağıtırım ama Allah da onları benim karşıma çıkarır" dedi.

ARTIK ALTIN YAPTIRMA MURAT KASALAR ALMIYOR

Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, katıldığı programda mal varlığını sıralarken "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
5
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
6
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
7
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.