18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde Atatürk anılmadı, tartışma çıktı: Bu terbiyesizliktir!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

110 yıl önce bugün kazanılan Çanakkale Deniz Savaşı için yurt genelinde anma törenleri ile beraber devlet kurumlarının resmi törenleri yapılmaya devam ediliyor. Ancak Konya'da yapılan resmi törende 'Atatürk' krizi çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmadı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Çanakkale Zaferi töreninde Atatürk'ün adı anılmayınca, gaziler ve CHP ilçe başkanı "Çanakkale'yi geçilmez kılan Atatürk değil mi? Yazıklar olsun" tepkisini gösterdi.

"BU TERBİYESİZLİKTİR, KABUL ETMİYORUM"

Ereğli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Mehmet Emin Özyurt, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş ve gaziler bu duruma, "Atatürk'ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu kadar ahlaksızlık olmaz, bu terbiyesizliktir, kabul etmiyorum", "Atatürk'ün sayesinde buradasınız, hâlâ anlamıyorsunuz", "Çanakkale'yi geçilmez kılan Atatürk değil mi? Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından, şehitlikte düzenlenen anmada Atatürk için de dua edilerek hata giderildi.

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