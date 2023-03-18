18 Mart Cumartesi TV yayın akışında ne var? 18 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 18 Mart Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Mart Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 18 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Mart Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 18 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?
18 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Aile
04:45 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Can Feda (Yerli Sinema)
11:30 Akıncı
12:00 Akıncı
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)
01:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)
22:15 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
04:00 Müzik Arası
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
14:30 Adım Farah
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:30 Ego
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Toprak İle Fidan
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sınu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Son Umut (Yabancı Sinema)
22:15 Son Umut (Yabancı Sinema)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Çöp Adam
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir