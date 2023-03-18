18 Mart Cumartesi TV yayın akışında ne var? 18 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 18 Mart Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 18 Mart Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 18 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 18 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 18 Mart Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 18 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 18 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

18 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Can Feda (Yerli Sinema)

11:30 Akıncı

12:00 Akıncı

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)

01:00 Mandıra Filozofu İstanbul (Yerli Sinema)

22:15 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

04:00 Müzik Arası

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

14:30 Adım Farah

16:45 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:30 Ego

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Toprak İle Fidan

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sınu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Son Umut (Yabancı Sinema)

22:15 Son Umut (Yabancı Sinema)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Çöp Adam

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir