18 metrelik lüks yat alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
18 metrelik lüks yat alev alev yandı

İstanbul Fatih’te Balat sahilde bir teknede yangın çıktı. Denizden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yangına 1 saat müdahale ile kontrol altına aldılar. Lüks yat kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 02.15 sıralarında Cibali Mahallesi'nde, sahile demirli yaklaşık 18 metrelik lüks yatta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Luxury 2 isimli tekneden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis, karada ve denizde güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede tüm tekneyi sararken bu sırada, etrafta bulunan bazı teknelerin sahipleri araçlarını tedbir amaçlı bulundukları yerden uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, teknede büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

18 metrelik lüks yat alev alev yandı

18 metrelik lüks yat alev alev yandı

18 metrelik lüks yat alev alev yandı

18 metrelik lüks yat alev alev yandı

18 metrelik lüks yat alev alev yandı

Son Haberler
Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı
Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı
Bursa’daki yangında ev kule döndü
Bursa’daki yangında ev kule döndü
İlave şeker tüketmeyi bırakıldığında vücutta neler oluyor? Uzmanlar ne diyor? Bilimsel araştırmalar bakın ne diyor!
İlave şeker tüketmeyi bırakıldığında vücutta neler oluyor?
Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma
Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma
Göz göre göre otomobille yatan köpeğin üzerinden geçti
Göz göre göre otomobille yatan köpeğin üzerinden geçti