18 Milyar TL'ye satın alıyorlar. Dev şirketten kritik hamle

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Avrupa’da yeni bir satın alma gerçekleştireceklerini duyurdu. Yatırımlara odaklandıklarını belirten Tosyalı, 500 milyon dolarlık (yaklaşık 18 milyar TL) bir satın alma gerçekleştireceklerini belirtti.

“YAKLAŞIK 18 MİLYAR TL’LİK SATIN ALMA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Tosyalı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çelikte üretim gücümüz oldukça güçlü bir seviyeye ulaştı. Artık bu gücü son tüketiciye ulaştıracak yatırımlara odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa’da gerçekleştireceğimiz satın alma, yaklaşık 500 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar TL) büyüklüğünde olacak” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene İspanya’da gerçekleştirdikleri stratejik satın almadan sonra Avrupa’da yeni bir adım atmaya hazırlandıklarını belirten Tosyalı, yapacakları bu yatırımın hem Avrupa pazarında hem de çelik sektöründe şirketin konumunu güçlendireceğini vurguladı.